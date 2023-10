Utrechter zag steekpartij Balijelaan: ‘Pakte toiletpapier om het bloed stelpen’

Zo'n getuigenverklaring is belangrijk voor de politie, vertelt Wim Perlot. De oud-rechercheur hield zich onder andere jarenlang bezig met de Utrechtse serieverkrachter. Het is volgens Perlot ook belangrijk dat de politie naar andere incidenten in de buurt kijkt. "Dan heb je het over vernielingen, overlast. Dan ga je kijken of je via die incidenten op iemand kan komen."