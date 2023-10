Utrechtse politiek baalt van geheimzinnigheid rondom voormalig Broese-pand

Eerder dit jaar werd bekend dat een groot deel van het pand verhuurd is aan het Kinderboekenmuseum en het Literatuurmuseum, die uit Den Haag willen vertrekken. Daarmee is nog niet het hele pand bezet, een groot deel van de begane grond van het Broesepand blijft beschikbaar. En ook zit er nog een stevig gat in de begroting van het project. Hoe groot? Dat mag niet openbaar worden. Maar er is nog meer geheimzinnigheid rond het pand, want de wethouder en de gemeenteraad hadden ruim een half uur nodig om in het geheim te vergaderen. In sommige gevallen zijn vergaderingen achter gesloten deuren, bijvoorbeeld als er bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken.