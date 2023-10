Oud-voetballer Anouar Diba trommelt Marokkaanse internationals op voor benefietavond

Hoe triest de aanleiding ook is, de middag zal voelen als een reünie. Diba: "We komen vanmiddag samen in een restaurant in Overvecht waar we een hapje eten. Ik weet niet hoe goed de jongens tegenwoordig in vorm zijn. Ik verwacht veel van Boussaboun, volgens mij is el Hamdaoui ook topfit." Vragen over zijn eigen fitheid lacht Diba weg: "Geen commentaar, ik geniet van het leven."