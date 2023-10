Deze tentoonstelling toont relatie tussen Zuid-Afrika en Utrecht

De gouverneur ligt sinds 1762 begraven in de Janskerk, waar ook zijn zoon is begraven. Hij schonk de stad een Koran die afkomstig is uit Zuid-Afrika. "Dat is nog steeds in bezit van de universiteitsbibliotheek. Helaas konden ze niet uitlenen, anders had het ook in de tentoonstelling gestaan", licht Jouwe toe. "Het is waarschijnlijk de oudste Koran uit Zuid-Afrika, meegenomen door wat we nu Indonesiërs noemen. Zij hebben de islam naar Zuid-Afrika gebracht."