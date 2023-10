Vooral kleinere musea in de regio in de problemen: 'Ik maak me ernstig zorgen over volgend jaar'

Ook maakt Van Veldhuizen (Stadsmuseum Woerden) zich zorgen over haar mensen. "Er is een veel te hoge werkdruk. En de enige knop waar ik aan kan draaien financieel gezien, is menskracht. En er is één collega die nu ziek is vanwege hoge werkdruk." Over de vraag of ze mogelijk moeten sluiten, daar wil ze nog niet over nadenken. "Maar een bestuurslid noemde dit al als mogelijkheid."