Omwonenden Vleutenseweg teleurgesteld in actieplan Utrecht: 'Mijn dochters steken hier dagelijks over'

"Vervolgens hoop je dan dat de gemeente daar duidelijk op reageert, maar aan hun kant was het vrij klungelig", zegt Berrevoets. "We willen vervolgstappen, maar nu weten we nog steeds niet veel." In een raadsbrief wordt wel duidelijk dat de gemeente met een aantal quick wins aan de slag is gegaan of verder zal onderzoeken. Ook wordt toegezegd dat de Utrechtse gemeenteraad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 geïnformeerd wordt over vervolgstappen naar aanleiding van het rapport.