Amersfoort kan een stuk toegankelijker: 'Ik kan heel veel horeca niet in'

De hindernissen zijn drempels die je overal in het Amersfoortse straatbeeld tegenkomt. Een stoep, een ingang van een winkel of een drempel bijvoorbeeld. "Voor veel mensen is dat iets waar ze niet over nadenken", zegt Vincent Koops. Voor hem is dat net even anders. Hij zit in een rolstoel en heeft regelmatig problemen met de toegankelijkheid van de Keistad.