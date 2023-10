Bijna 6000 dak- en thuislozen in Utrecht waarvan 1000 minderjarigen, maar helemaal zeker is dat niet

Zo kon ze melden dat het aantal daklozen dat in beeld is bij de hulpverlening dit jaar gemiddeld 929 per dag is. Over het hele vorige jaar was dat gemiddelde 974, en dus daalt dit aantal. Daarnaast zijn er dit jaar 1738 thuislozen onder begeleiding van een team van de gemeente of in een maatschappelijke opvang. Dat waren er vorig jaar nog 2077.