Denk: 'Onbegrijpelijk dat slachtoffers van afpersing door de gemeente gestraft worden'

El Abassi had een serie vragen voor burgemeester Sharon Dijksma. De belangrijkste vraag was: "Is de burgemeester het met ons eens dat we in geen enkel geval een winkel moeten sluiten, zolang niet vaststaat dat een ondernemer schuld heeft?" Maar Dijksma ging daar niet in mee. "Het sluiten van een pand is een maatregel die niet lichthartig wordt genomen", zei de burgemeester in de gemeenteraad. "Dit is altijd maatwerk op hand van politie-informatie. En dan maken we een afweging om wel of niet te sluiten."