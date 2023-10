Wethouder reageert op rapport Vleutenseweg: 'Helpt ons een stap verder om de situatie te verbeteren'

Volgens de wethouder helpt dit rapport om een stap verder te komen om wat gedaan kan worden om de situatie te verbeteren. ''Wat snel kan doen we. Wat we moeten afwegen doen we zo snel mogelijk. En we beraden ons ook op een volledige herinrichting. Waar mogelijk hebben we al snelle oplossingen geïmplementeerd of zijn we daar momenteel mee bezig. Het aantal voorgestelde maatregelen in het rapport is aanzienlijk en vereist nader onderzoek en afweging, ook met betrekking tot andere projecten elders in de stad. Dit vergt tijd, maar alleen zo kunnen we die maatregelen uitvoeren die relatief gezien het meeste effect hebben en de grootste winst op gebied van verkeersveiligheid opleveren.''