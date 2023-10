Provincie Utrecht wil meer goederentransport over water

Ook zaken als afvalinzameling en het bevoorraden van winkels moet meer via het water gaan. Daarom wil de provincie op strategische locaties in nieuwbouwwijken loswallen gaan inrichten. Vanaf daar moeten elektrische vrachtwagens de spullen naar plekken brengen die niet via het water bereikbaar zijn. "Niets doen is geen optie als we naar een circulaire economie willen", zegt Van Schie over de plannen.