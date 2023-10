Advocaten Taghi willen niet verder met huidige rechtbank

A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon 'neutraliseren'. Dat is een eufemisme voor doodschieten. A., momenteel verdachte in een drugszaak, was militair van het Korps Commandotroepen. Hij zou in 2019 door geheime diensten zijn gevraagd of het mogelijk was de vermeende topcrimineel Taghi door commando's in het geheim uit Dubai te laten halen of anders te neutraliseren.