Houtens college wijst naar NS en ProRail na liftincident Houten Castellum: 'Moeten altijd functioneren'

Over mogelijke camerabewaking gaat het in de beantwoording van het college niet, wel laat het weten graag in gesprek te gaan met NS en ProRail. "We benadrukken graag het belang van een goede toegankelijkheid van de stations in Houten. We vragen na op welke manieren zij storingen en vandalisme van de liften in de stations in onze gemeente voorkomen, hoe zij vandalisme en vernieling tegengaan, en welke aanvullende oplossingen zij bieden aan reizigers die afhankelijk zijn van de liften in het geval deze niet werken."