Crisisnoodopvang in Oudewater sluit, provincie op zoek naar nieuwe plekken: 'Onderzoeken meerdere locaties'

De vraag is nu wie het stokje van Oudewater kan overnemen, de volgende wagon in het treintje. Wat de VRU betreft is de tijdelijke opvang in sporthal De Noort Syde in ieder geval vlekkeloos verlopen. "Het is fantastisch gegaan. We hadden een hele fijne, rustige groep. Tegelijkertijd was er best wel wat positieve reuring. Je zag kinderen spelen. Het was een prettige omgeving, voor zover je van prettig kan spreken, waar de mensen konden verblijven."