Politie houdt 6 verdachten aan voor reeks berovingen Utrecht

Voor zover bekend gaat het om vier berovingen, allemaal in een park of een groene omgeving. De eerste melding ontving de politie gisteravond rond 22.20 uur. Aansluitend vonden er gedurende de avond en het begin van de nacht nog enkele gewelddadige berovingen plaats. De politie onderzoekt nu twee berovingen in het Griftpark, één in het Wilhelminapark en één op het Maarschalkerweerdpad, dat loopt van de Koningsweg naar Station Lunetten.