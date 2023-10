Winnaar Gouden Griffel bezoekt Bilthoven: 'Het is een kinderboekenweek als geen andere'

En fans, die heeft hij zeker. De medewerkers van de boekhandel zijn onder de indruk van zijn werk maar ook Matty Dekkers uit Driebergen is fan: "Ik volg je al twintig jaar", zegt ze tegen de schrijver. En ze pakt boeken uit haar tas die ze graag van een handtekening wil laten voorzien. Dekkers is lovend over de schrijver. "Het is een leesbevorderaar pur sang", zegt ze over hem. "De manier hoe iets is beschreven, dat raakt je. Dat is zijn kracht. Het maakt je wereld rijker."