Drie bedrijven gebruiken PFAS in Utrecht, gemeente ziet geen risico's

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft berekend hoeveel PFAS er in drinkwater mag zitten zonder dat er effecten op de gezondheid verwacht worden. In 2019 is er in opdracht van de gemeente een verkennend PFAS-onderzoek gedaan, waarbij de bodem in de directe omgeving van Fluortubing, gelegen op de Kernkade, is onderzocht. “Hierbij zijn geen PFAS-waarden in grond en grondwater aangetroffen hoger dan de achtergrondwaarde in Utrecht", schrijft de gemeente. Deze waarde betekent dat de grond schoon of niet verontreinigd is.