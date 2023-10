Vol trots is wereldkampioene Femke Bol gehuldigd in Amersfoort: 'Dit is de plek waar het begon'

Ruim een maand geleden wist Bol bij het WK atletiek in Hongarije te imponeren. Ze won goud op de 400 meter horden en op de 4 x 400 meter estafette . "We zijn heel trots", spreekt voorzitter Gert Koudijs van Altis bij de huldiging. "Twee keer wereldkampioen worden is een prachtige prestatie. En dan ook de manier waarop. Ze is echt een voorbeeld voor alle jeugd hier."