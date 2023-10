Nabestaanden hopen dat er na vervolging Rusthof-seance duidelijkheid komt: 'Ga het gesprek met ons aan'

De impact blijft groot. Het leven van het gezin wordt elke dag getekend door wat er op de begraafplaats gebeurde. "We hebben al twee jaar lang ellende", zegt Floor. Zo slaapt zijn vrouw 's avonds niet meer thuis omdat de gedachten aan de seance niet uit haar hoofd gaan. "Ze is op haar ziel getrapt", zegt hij over zijn vrouw die moslim is. "Het is bij haar één van de ergste dingen die je kunt doen."