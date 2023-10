Hulpverleners zien ongekende toename dak- en thuislozen Amersfoort: 'Gevolgen zijn gigantisch'

Hoewel hulpverleners zien dat meer mensen buiten slapen, is een deel van het probleem nog steeds onzichtbaar. “Ze zoeken hun toevlucht in een tent of een auto.” De straatadvocaat kan deze mensen helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van uitkeringen of het invullen van schuldpapieren. “Ook help ik bij gesprekken met de gemeente of de opvang.” Door zijn werk heeft hij een goed beeld van de omvang van de groep daklozen en hun problemen. “Het is op het moment heel nijpend”, zucht hij.