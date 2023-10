Negen keer is scheepsrecht, hardleerse vrouw moet auto inleveren

De negende keer was de maat echt vol voor de politie. Want ook nu kon ze geen geldig rijbewijs overleggen. De betrokken agent laat weten dat de vrouw vanwege de grote kans op herhaling bij meerdere instanties onder een vergrootglas ligt. De verwachting is dan ook dat de verkeersofficier snel kan beslissen wat er met de in beslag genomen auto gaat gebeuren.