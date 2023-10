Politie doet grote diefstalvondst in Utrecht

Meestal staakt de zoektocht daar, maar in dit geval was de telefoon een dag eerder ook al op die locatie geregistreerd. De politie kon niets beloven, maar besloot onderzoek te doen. Adressen rondom die locatie werden gecheckt in het systeem. Daar staat in of er eerder diefstal of iets dergelijks heeft plaatsgevonden. Dat leverde geen resultaten op.