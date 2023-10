Medewerkers houthandels in regio Utrecht staken om 'foute' loonsverhoging

Bunnik - Medewerkers van houthandel bedrijven in de regio staken vandaag in Bunnik. Volgens CNV Vakmensen is er een fout gemaakt in de berekening van de loonsverhoging. "De werkgevers doen alsof ze 9,2 procent verhoging bieden, maar hun rekensom klopt voor geen meter", zegt Saskia Spaargaren van CNV Vakmensen.