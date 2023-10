Gestolen laptop bleef toch liggen in Utrechtse huis van verdachte, hoe kan dat?

Utrecht - De eigenaar van een gestolen laptop die in Utrecht werd teruggevonden door de politie, heeft zijn laptop toch niet terug. Zijn aangifte was nog niet verwerkt in het systeem, daarom moest de politie het apparaat laten liggen in het huis van de verdachte. Een paar uur later, toen de aangifte wel binnen was, was de verdachte gevlogen en de laptop ook.