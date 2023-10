Utrechtse vlag halfstok leidt tot stortvloed aan online haatreacties, waarom ligt dit conflict zo gevoelig?

Daarbovenop dreunt het conflict al jaren door in de Nederlandse politiek. "Het is echt een links-rechtsdebat. Links is overwegend voor de Palestijnen en rechts steunt vaker Israël. Zij zien Israël als 'Westers' en alles wat Westers is, is goed in hun ogen." Maar daar is langzaamaan wel een verschuiving in te zien zegt Malcontent. "Met name de jongere takken van gevestigde partijen halen de scherpe kantjes van het debat eraf. Zij denken vaak gematigder over het conflict en zetten vooral de mens centraal." De onderzoeker vervolgt: "Zij vinden de situatie voor de Palestijnen onmenselijk en hoe je het wendt of keert, je kan er niet omheen dat de Palestijnen al jaren onderdrukt worden."