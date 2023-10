Utrecht aan zee? Dat niet, maar volgens KNMI-experts wordt het extremer dan we dachten

Een van de conclusies in het rapport: het wordt warmer in alle seizoenen. In de winter wordt het natter en in de zomer droger. Het wordt dus vaker 40 graden of meer. Ook komt de zeespiegel hoger te staan. Dat staat vast. "Maar hoe groot de veranderingen worden, verschilt per scenario", zegt Karin van der Wiel, klimaatwetenschapper van het KNMI. De uitstoot van broeikasgassen is dé factor die bepaalt in welke mate Nederland opwarmt en extreem weer te verduren krijgt.