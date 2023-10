Baambrugge ruimt overbodige verkeersborden, wie volgt?

Ook in Vijfheerenlanden, Veenendaal en Amersfoort staat het bordenwoud op de agenda. In Vijfheerenlanden zijn sinds 2021 alle overbodige borden verwijderd of verplaatst, behalve in Vianen en Leerdam. In die steden moet dat eind dit jaar gedaan zijn. De gemeente Veenendaal verwijdert sinds 2012 al jaarlijks alle overbodige borden en in Amersfoort Zuid zijn vorig jaar 150 borden weggehaald.