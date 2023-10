Telefooncirkel onmisbaar voor Woerdense ouderen: 'Als er wat gebeurt lig ik geen week in m'n flat'

De deelnemers wonen vaak al lang alleen en zien soms weinig mensen. Als er 's ochtends niet opgenomen wordt, komen de vrijwilligers van de telefooncirkel direct in actie. Elke deelnemer geeft een sleuteladres op, vaak zijn dat de buren die een sleutel van het huis hebben. Het sleuteladres wordt opgebeld en gevraagd om even langs te gaan. Meestal is het loos alarm. Trudy: "Ik heb wel eens meegemaakt dat de politie voor de deur stond, maar dat de mevrouw in kwestie de telefoon niet had gehoord omdat ze haar gehoorapparaatje niet in had." Soms is er wel wat aan de hand. "Het is wel eens voorgekomen dat er een mevrouw dood aan tafel zat, met haar eten nog voor zich. Dus ze was de avond ervoor overleden en ze is door ons dus de volgende dag gevonden."