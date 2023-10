Utrechtse Mirthe zit met gezin in Israël: 'De kinderen slapen met kleding aan'

Het gezin was buiten de stad toen Hamas afgelopen zondag de grootschalige aanvallen uitvoerde. "Het was een feestdag dus we waren niet thuis. We hebben direct besloten niet meer terug te gaan naar Tel Aviv. Dat is veel meer een doelwit voor raketten dan waar we nu zitten." Dat bleek een goede keuze. Een dag later kwam vlakbij hun huis in Tel Aviv een raket terecht. "Daar schrik je enorm van", vertelt Biemans, die liever niet vertelt waar ze zit.