Stadhuisplein Utrecht: VVD wil plan voor betaald parkeren in de hele gemeente terugdraaien

Mohamed Talhaoui van de PvdA gaf in de uitzending aan dat hij geen groot fan is van referenda in het algemeen, en ook niet van een referendum over betaald parkeren. Hij vindt dat omdat de vraag die de burger moet beantwoorden te complex is. De Utrechtse VVD is dus wel voor een referendum over dit onderwerp. Volgens fractievoorzitter De Pagter hoeft een referendum niet over belastingen te gaan, maar over het parkeerbeleid. Het lijkt er echter niet op dat de partij haar zin krijgt. "En anders zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen het referendum", zo zei De Pagter in de uitzending. "Want de inzet van de VVD zal in ieder geval zijn dat dit plan van tafel gaat."