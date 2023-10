Weer maatregelen in Utrechts park, maar overlast is nooit ver weg

Even later werd duidelijk dat een deel van hen nu rondhangt bij park Lepelenburg: het waterbedeffect waar zorgverleners al langer voor waarschuwen. Volgens burgemeester Sharon Dijksma gaat het om een groep van ongeveer dertig man die in het park spelende kinderen en hun ouders intimideren. Daarom wordt extra gecontroleerd bij het park, laat de gemeente weten in een wijkbericht. Tegenover de openbare toiletten hangt een tijdelijke camera, die daar in principe zes maanden blijft hangen.