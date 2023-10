Auto belandt in Utrechtse sloot, bestuurder spoorloos

Utrecht - Een auto is vannacht bij het Ghandiplein in Utrecht in de sloot beland. Kort daarvoor zagen agenten de automobilist op hoge snelheid voorbij rijden. Nadat die uit het zicht was geraakt, bleek de auto een stuk verder te zijn gecrasht. Of er gewonden zijn, is niet bekend, want de bestuurder was na het ongeluk nergens te bekennen.