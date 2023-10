Beroepschauffeur betrokken bij kwart van de ongelukken op het spoor, ProRail start campagne

De cijfers laten duidelijk zien dat beroepsvervoer steeds vaker betrokken is bij botsingen op spoorwegovergangen. Zo neemt het aantal botsingen waarbij deze groep betrokken is niet af, terwijl het totaal aantal aanrijdingen de afgelopen tien jaar wel is afgenomen. In 2012 was het vijfjaarlijks gemiddelde 44,8 ongelukken per jaar, vorig jaar lag dat op 31,6.