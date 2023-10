Van zelfoogsttuin tot boerderijwinkel: deze boeren helpen de kloof met de burger dichten

Volgens gedeputeerde Sterk is dat precies het soort initiatieven waar nu behoefte aan is. "Juist in deze tijd is het belangrijk om deze agrariërs een hart onder de riem te steken. De boeren hebben met veel onzekerheden te maken en er komen grote veranderingen op hen af. Het is goed als burgers weten voor welke uitdagingen boeren staan en dat je als consument kan helpen bij verduurzaming van de landbouw door bijvoorbeeld meer streekproducten te kopen. En voor de boeren is het fijn om te horen waar de consument behoefte aan heeft, zodat daar op ingespeeld kan worden."