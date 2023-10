Maarten 80! Van Rossem Vertelt over opkomst van de welvaart en van luxe producten

Maarten wordt deze maand 80! Daarom maken we de komende weken afleveringen van zijn programma over belangrijke thema’s die speelden in die afgelopen 80 jaar. Van emancipatie tot woningnood, van wederopbouw tot populisme. We sluiten de serie af met een blik op de toekomst. Met deze week de opkomst van de welvaart. Een thema dat voor Maarten persoonlijk heel erg samenhing met de komst van een koffiezetapparaat in het gezin Van Rossem.