Jonge automobilisten vaak roekeloos, gratis dagje slipbaan om ze bij te scholen

Jonge automobilisten

Dat jonge automobilisten oververtegenwoordigd zijn in de ongevalscijfers staat ook in een factsheet die Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in 2021 heeft opgesteld. Volgens het onafhankelijke instituut zijn er tussen 2015 en 2019 jaarlijks gemiddeld 92 doden geregistreerd na ongelukken waarbij jonge bestuurders betrokken waren. Het risico ligt voor deze groep 4,5 keer hoger dan voor meer ervaren automobilisten en is het hoogst in het eerste jaar na het behalen van het rijbewijs.

Jongeren zijn volgens de SWOV eerder geneigd om risico's te nemen. Ze rijden vaker onder invloed van drugs of wanneer ze vermoeid zijn. Ze laten zich ook sneller afleiden door bijvoorbeeld hun telefoon. Verder zijn ze betrekkelijk gevoelig voor groepsdruk en ze tonen over het algemeen minder goed inzicht in verkeerssituaties, waardoor het lastig voor ze is om te anticiperen op mogelijke gevaren.

De SWOV schrijft dat de onderwerpen risico-acceptatie, zelfinzicht en weerbaarheid tegen groepsdruk lastig of niet te toetsen zijn, maar wel een rol spelen in de verkeersveiligheid. Het instituut ziet kansen in aanvullende trainingen na het rijexamen. Er kan zo meer aandacht komen voor inzicht en gevaarherkenning, en voor risicogedrag en mentale weerbaarheid. Ook kan het zin hebben om digitale systemen in te zetten die bestuurders feedback geven over het rijgedrag en die inkomende berichten in hun telefoons blokkeren zolang ze nog onderweg zijn.

Bron: SWOV