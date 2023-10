Als raadslid met zwangerschapsverlof? Dat kan meestal niet, en anders alleen heel lang

Rik van der Graaf, fractievoorzitter van de ChristenUnie is een jaar geleden vader geworden. De verlofregelingen die hij bij zijn werk als adviseur kreeg stonden in schril contrast met die in de gemeenteraad. Hij heeft één raadsvergadering gemist, een paar dagen na de geboorte van zijn kind. In de raad is geen geboorteverlof of ouderschapsverlof. Daarom heeft hij zelf geregeld dat een oud-raadslid zijn taken kort overnam.