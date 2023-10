Een paar uur na explosie is Utrechts café Ons Honk alweer open: 'We moeten door, hè?'

"Ik stond meteen klaar voor het raam", vertelt een buurman verderop in de straat. "Deze kant (Croesestraat, red.) zijn de daders in elk geval niet opgegaan." Ook de bovenburen van de kroeg weten niks over de daders. Het studentenhuis van de 21-jarige David Kools werd vannacht door politie ontruimd. Iedereen in huis schrok wakker van de explosie. "Het was even schakelen, want ik had niet meteen door dat de klap bij ons was", vertelt de student. Volgens Kools leek het geluid op vuurwerk. "Maar dan extreem hard."