Te weinig opvang, dus deelt Amersfoort tenten uit aan daklozen

Hulporganisaties in Amersfoort zien een sterkte toename in het aantal dak- en thuislozen. Elroy Spangenberg van TeamBAS probeert dagelijks contact te leggen met mensen die op straat of in een tent in een beschutte omgeving slapen. "Contact maken is ons werk en dat doen we op een natuurlijke manier. Als je jezelf als hulpverlener gedraagt, en je vraagt: kan ik helpen, dat willen ze niet horen. Je gaat gewoon een gesprek aan. En soms loop je eerst alleen langs, dan zwaai je alleen. En dan loop je nog een keer. En dan vraag je later: heb je vandaag al gegeten? Of je mist een schoen, kunnen we daar iets in betekenen?"