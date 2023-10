Urenlange vergaderingen drijven raadsleden De Bilt tot wanhoop

Het was een lange zit voor de raadsleden afgelopen donderdag. De vergadering duurde vierenhalfuur. En in die vergadering werden punten behandeld van de vorige, die ook was uitgelopen. Tegen middernacht, toen de raadsleden er al vier uur op hadden zitten, stond nog één punt op de agenda. De antwoorden op de 35 vragen over de Spoorzone, gesteld door Peter Schlamilch van Forza De Bilt.