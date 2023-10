Statenleden en gemeenteraadslid PVV en JA21 stappen over naar nieuwe partij

UtrechtNu! zal vanaf morgen met drie zetels vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten van Utrecht en vanaf 2 november officieel met één zetel in de gemeenteraad van Utrecht. Ook twee fractiemedewerkers, Guy Rigler en Ramon Emmen, gaan naar de nieuwe partij. Rigler was fractiemedewerker in de gemeenteraad voor de PVV, Emmen deed hetzelfde voor Ja21 in de Provinciale Staten.