Een dik rapport vol verbeterpunten, maar niemand doet iets tegen stalbranden

Incidenten provincie Utrecht

Ook in de provincie Utrecht waren afgelopen jaren meerdere incidenten. In 2017 vloog een schuur in Woudenberg in brand, waarbij 90.000 kippen omkwamen. Een jaar later ging het daar weer mis, toen kwamen er 45.000 kippen om het leven.

In 2019 werden 14.000 kippen gedood bij een stalbrand in Renswoude, twee maanden later gingen er 100 varkens dood bij een schuurbrand in Linschoten.