Enkele honderden klimaatactivisten blokkeren hoofdkantoor Rabobank Utrecht

Medewerkers van de Rabobank zijn naar buiten gekomen om in gesprek te gaan met de actievoerders. Zij deelden biologisch afbreekbare folders uit waarin de bank zegt de zorgen van de demonstranten te snappen. "Wij zijn een coöperatieve bank. Van nature willen we samenwerken, naar een oplossing. We hebben vergelijkbare doelen. Alleen misschien niet altijd dezelfde paden daar naartoe. Het is helder: veranderingen zijn nodig. Van ons allemaal. En ieder heeft een rol daarin."