Honderden klimaatactivisten blokkeren hoofdkantoor Rabobank Utrecht

"De Rabobank is de grote architect van het huidige landbouwsysteem dat ontploft is. De gevolgen in Brazilië en ook Nederland zijn enorm", legt Greenpeace-directeur Andy Palmen uit. "Het is een grote bank en daarmee een grote vervuiler. Wij willen verandering, we willen dat ze stoppen met investeringen in industriële landbouw en meer geld stoppen in ecologische landbouw. Daarnaast hebben ze volgens onze berekeningen 10 miljard aan schade veroorzaakt, dat moeten ze betalen."