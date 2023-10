Amersfoort wil met 'isolatieoffensief' verduurzaming koopwoningen versnellen

Amersfoort spreekt van een belangrijke stap in de verduurzaming van woningen, waardoor tegelijkertijd de energierekening van de woningeigenaren ook omlaag gaat. Astrid Janssen, wethouder Energietransitie: “Iedereen wil wonen in een verwarmd huis in de wintermaanden. Met de stijgende energieprijzen is dat niet meer vanzelfsprekend. Tegelijkertijd moeten we duurzaam en spaarzaam omgaan met energiegebruik om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom is isoleren belangrijk. Met het isolatieoffensief wordt isoleren betaalbaarder, makkelijker en sneller voor Amersfoortse woningeigenaren.”