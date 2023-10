BBB-leider vertrekt halfjaar na verkiezingswinst uit Utrechtse politiek: 'Weet dat dit niet bijdraagt aan vertrouwen'

Verleun is twee jaar actief voor de BBB en sinds maart fractievoorzitter in de Provinciale Staten. De partij kreeg de meeste stemmen in de provincie. Een belangrijk doel was in de coalitie komen, maar dat lukte niet. "Als wij wel in het college van Gedeputeerde Staten waren gekomen, hadden we een ander soort verantwoordelijkheid gehad", zegt Verleun. "Dat zou net als andere overwegingen hebben geteld bij het nemen van een besluit over mijn toekomst."