Meer auto's ondanks ontmoediging: waarom het voor Utrecht zo moeilijk is de auto de stad uit te krijgen

Dat is precies waar de gemeente al mee bezig is. Vorig jaar november werd bekend dat Utrecht als eerste stad in Nederland betaald parkeren gaat invoeren in de hele gemeente. In 2034 moet dat in alle wijken het geval zijn. Daarnaast verdwijnen er ook ieder jaar parkeerplekken in de binnenstad en worden sommige nieuwbouwprojecten bewust onaantrekkelijk gemaakt voor autobezitters. "Zoals bij de Merwedekanaalzone", noemt Ettema als voorbeeld