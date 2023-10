Queer Film Festival Utrecht wint Annie Brouwer-Korf prijs

Sinds 2019 is Queer Film Festival Utrecht (QFFU) het lhbtiqa+ filmfestival van Utrecht. Het filmfestival heeft als doel om zoveel mogelijk verhalen te vertellen, voor herkenning, educatie en ontspanning. "Niet alleen in bioscoopzalen, maar ook op straat, in cafés en buurthuizen, door de binnenstad en in verschillende wijken. Kortom: Utrecht zien we als één grote bioscoop", schrijft het filmfestival op de website. “Het Queer Film Festival Utrecht is een aanwinst voor de stad”, aldus de jury.