Pensionado's lossen personeelstekort op bij gemeente Lopik: 'Ik heb nu de vrijheid om te werken'

"Werk is echt mijn hobby. Mensen zeggen dan: ga reizen. Maar ik heb in mijn leven al zo veel gereisd, ik zou niet eens weten waarheen ik zou willen." Bovendien is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt, benadrukt Grace. "Of het nou de horeca is of de detailhandel: overal is er een tekort aan mensen. Dat komt ook omdat jongeren meer parttime zijn gaan werken. Dus dan vallen er gaten."