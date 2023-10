Vertraging voor Utrechts waterplan, oppositie schiet Visie Stadswater lek

Het trucje dat werd uitgehaald was even simpel als doeltreffend. In een commissievergadering mogen alleen de aanwezige commissieleden stemmen. In de gemeenteraad heeft de coalitie een ruime meerderheid. Maar die verhouding geldt niet in de commissie. Omdat er meer oppositiepartijen in de vergadering aanwezig waren dan coalitiepartijen, had de oppositie een meerderheid. Normaal maakt dat niets uit, omdat er nooit belangrijke beslissingen genomen worden in de commissie, serieuze besluitvorming vindt alleen in een vergadering van de voltallige gemeenteraad plaats.